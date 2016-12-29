12 Янв 2017 18:38 Конец нефтяной эпохи? Сегодня нефть теряет свою функцию в качестве топлива, но при этом возрастает ее ценность как уникального сырья для химической промышленности

10 Янв 2017 22:18 Победа Трампа – беда для Беларуси? Американские реформы могут привести к девальвации белорусского рубля и рецессии в экономике нашей страны