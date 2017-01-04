Сегодня быстрой отдачи от инвестиций на рынке недвижимости ждать не приходится

12 Янв 2017 18:38

Сегодня нефть теряет свою функцию в качестве топлива, но при этом возрастает ее ценность как уникального сырья для химической промышленности