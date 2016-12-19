По словам начальника главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игоря Скринникова, изменения в налоговом законодательстве в 2017 году не носят глобального...

Свою продукцию, преимущественно конфетную группу, в КНР экспортировали две белорусские фабрики – СОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак».

Соответствующее решение было утверждено на сессии Минского городского Совета депутатов

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