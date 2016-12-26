9 Янв 2017 20:30 Было ваше − стало наше Сегодня рынок готового бизнеса в Беларуси насчитывает более 2000 объектов, выставленных на продажу. Кто же приобретает «чужое дело» в нашей стране?

4 Янв 2017 22:16 «В 2017 году ожидаем еще большей конкуренции за платежеспособных... Состояние рецессии, в которое погрузилась белорусская экономика, характерно и для банковского бизнеса