Новости компаний: Объявлены лучшие проекты недвижимости 2016 года стран Восточной Европы и Азии

23-24 ноября в Киеве состоялся Второй Ежегодный Форум и Премия в сфере недвижимости стран Восточной Европы и Азии (EEA Real Estate Forum & Project Awards) - крупнейшее мероприятие года для рынков недвижимости региона