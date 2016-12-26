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Не время для инвестиций
Сегодня быстрой отдачи от инвестиций на рынке недвижимости ждать не приходится
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Конец нефтяной эпохи?
Сегодня нефть теряет свою функцию в качестве топлива, но при этом возрастает ее ценность как уникального сырья для химической промышленности
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Победа Трампа – беда для Беларуси?
Американские реформы могут привести к девальвации белорусского рубля и рецессии в экономике нашей страны
тема номера:Итоги. Прогнозы
Уже в продаже
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9 Янв 2017 20:30Было ваше − стало наше
Сегодня рынок готового бизнеса в Беларуси насчитывает более 2000 объектов, выставленных на продажу. Кто же приобретает «чужое дело» в нашей стране?
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4 Янв 2017 22:16«В 2017 году ожидаем еще большей конкуренции за платежеспособных...
Состояние рецессии, в которое погрузилась белорусская экономика, характерно и для банковского бизнеса
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3 Янв 2017 21:56«Умный дом» по-белорусски: престиж вместо экономии?
Технологии «умного дома» способны во много раз повысить энергоэффективность жилья, значительно сократить расходы на ЖКХ и сделать жизнь более комфортной. Но пока в Беларуси...
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29 Дек 2016 23:19В экономику Минска в 2017 году планируется привлечь...
В банковский сектор ожидается поступление $200 млн прямых иностранных инвестиций, около $640 млн составят инвестиции организаций с иностранным капиталом
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27 Дек 2016 22:36В 2017 году условия работы резидентов СЭЗ существенно...
Совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон состоялось в Минске
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26 Дек 2016 21:06Совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования...
Как подчеркнул Глава государства, условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель
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Как сообщалось ранее, Mars inc. обвинила белорусского производителя продуктов питания в нарушении прав